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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 09:18 BJT

中国经济：下一步抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案--发改委

路透北京7月28日 - 中国国家发改委表示，当前企业投资项目核准及相关部门审批事项仍有进一步取消下放的空间，下一步将继续修订《政府核准的投资项目目录》，抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案。

新华社周三报导援引发改委称，当前权力下放与基层承接能力不够匹配，部门协调有待进一步增强；将制定投资项目在线审批监管平台运行管理办法，强化横向协同、上下联动、信息共享。

发改委坚持取消下放投资审批事项，连续两年修订《政府核准的投资项目目录》，中央层面核准项目累计减少76%。外商投资和境外投资项目由一律实行核准制改为区别不同情况实行核准制或者备案制，95%以上外商投资项目、98%以上境外投资项目改为网上备案管理。（完） (发稿 陈杨/李文科; 审校 曾祥进)

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