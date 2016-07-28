中国经济：下一步抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案--发改委

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透北京7月28日 - 中国国家发改委表示，当前企业投资项目核准及相关部门审批事项仍有进一步取消下放的空间，下一步将继续修订《政府核准的投资项目目录》，抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案。
新华社周三报导援引发改委称，当前权力下放与基层承接能力不够匹配，部门协调有待进一步增强；将制定投资项目在线审批监管平台运行管理办法，强化横向协同、上下联动、信息共享。
发改委坚持取消下放投资审批事项，连续两年修订《政府核准的投资项目目录》，中央层面核准项目累计减少76%。外商投资和境外投资项目由一律实行核准制改为区别不同情况实行核准制或者备案制，95%以上外商投资项目、98%以上境外投资项目改为网上备案管理。（完） (发稿 陈杨/李文科; 审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1