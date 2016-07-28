港报财经评论：国企改革掘金，三路綫寻机遇--经济日报7月28日

国企改革掘金，三路綫寻机遇/ 林瑞芬

恒指昨升0.4%至22218点；国指升0.6%至9115点，大市成交额697亿元。今天（周四）结算好友已胜券在握，在作下一个月的布局。

现况虽佳防突变，由于市场已走在前，不得不提防日本央行的决定如没预期的量宽，股市会藉消息回吐。另内地传出理财资金将被严管，昨日A股都为之一震，港股在相对高位下，不得不作好两手准备。技术上，恒指宜突破22300左右的去年第四季蟹货阻力区，若遇不进则退，宜守21500至21600。

内地下半年经济点走，且看政治局会议最新公布的部署经济工作报告，大概有定案。据会议强调，要采取正确方略和有效办法推进五大重点任务，去产能和去杠杆的关键是深化国有企业和金融部门的基础性改革，去库存和补短板的指向要同有序引导城镇化进程和农民工市民化有机结合起来，降成本的重点是增加劳动力市场灵活性、抑制资产泡沫和降低宏观税负。

有分析，此次首提抑制资产泡沫，要引导货币信贷和社会融资合理增长，启示下半年货币政策的进一步宽松无望，中央适度扩大总需求，或更需要加码发挥财政政策作用，推动国企的改革成重中之重。

事实上，人行为保持银行体系流动性合理充裕，近日主要以MLF操作（中期借贷便利）为主，非市场有预期的降准。MLF是中央银行提供中期基础货币的政策工具。符合条件的商业银行或政策性银行，可通过招标向央行申请获得MLF资金投放；但需要提供质押，质押品包括国债、央行票据、政策性金融债券等。因为MLF的资金是有期限的，到时候就要收回。目前常用的期限有3个月、6个月和一年。这和降准是不同的，降准是降低银行在央行被冻结的准备金，是银行＂拿回自己的钱＂。可见，理论上，降准增加的资金没有时间概念，直到下次提高准备金率为止。故相比之下，降准是强刺激方式，为＂大水漫灌＂；而MLF更似＂精准滴灌＂，央行意在对冲以代替降准，避免市场内货币过度宽松。

国企改革推动的着迹更不在话下，从中央到地方高层都已讲话提示。中央层面，7月4日习李就国企改革作出重要指示，14日央企改革试点全面铺开，17日国务院印发央企结构调整与重组指导意见。地方层面，上海为地方国改领头羊，7月18日上海市国资委召开会议就提出努力掀起新一轮国企改革新高潮，上海国企改革亮点包括：两大国资流动平台推动国资投资运营，混改、资产重组及整体上市。新一轮国企改革浪潮推进中，相信下半年将更为积极。

综合内地券商分析，国企改革之下，港股的机遇如下：

路綫一，从国有资本投资公司试点、具过剩产能的兼并重组可能中发掘，如煤炭行业的神华 ，及可能被并购的中煤能源 ，建材行业的中材 等。另若预期钢材业宝钢及武钢重组，有效化解产能过剩压力，对鞍钢 也利好。中信证券认为央企重组战略，由于有色金属的央企众多，整合空间最大，最有投资价值。此外，中交建 母公司中交集团最新成国有资本投资公司试点之一，在一带一路推动下，中交建料获向外扩张并购机会。

路綫二，拥有国有资本运营试点稀缺性机会，具有国有资产化股权运营平台资格的诚通集团（在港上市中国诚通 的母公司）、和中粮集团系内公司，在港上市有中国食品 及中国粮油 等，后者近几年业绩差到不可再差，已有两年度呈亏损，若实现重组，是难得的股价翻身机会。

路綫三，预计在央企改革试点公布后，地方国企改革同样有望加速突破，重点关注广东、上海、山东等国企改革走在全国前列的省份，其中，预计上海会作为全国国企改革推进的排头兵，用意是起积极示范作用。事实上，上海国企改革空间也大，上海国企资产总量将近10万亿元，上海市政府明确提出资产证券化比例将从现有的18%提高到38%，未来力争90%以上的产业集团实现整体上市或核心资产上市。在港上市的沪资企业不多，锦江酒店 、上海实业 及上海电气 等。上海电气去年始与母企资产的重组，今年应大致完成交割。最值得期望或是上实，记得笔者曾于4月推介此股，有券商认为其母公司于三年投入占股23%的浙江省杭州湾跨海大桥，收入渐改善，注资上市公司条件渐趋成熟，对上实具催化作用。虽然，至今未有消息，但论估值，上实还是超值，去年度帐面计每股资产值高达33.2元，现价18.12元计折让达45%，与北控 及粤投 已无折让比较，高折让又提供安全网。

以上也是简略的分析，强调掘金改革受惠股需要有耐性，只宜逢低吸纳！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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