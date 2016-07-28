港报财经评论：日式撒钱充大头，做Show伎俩要看透--信报7月28日

日式撒钱充大头，做Show伎俩要看透/ 习广思

恒指昨天继续小步幅寻顶，收报22218点，升89点。美股期指因苹果业绩较预期佳而上升，支持港股造好。此外，日本新一轮经济振兴方案达28万亿日圆，较预期为多，日圆跌日股升，亦为港股提供支持。今早美国联储局议息声明料对经济前景偏好，市场已预期12月14日加息一次。本周最难估的是意大利银行在压力测试周五公布后的命运，过了这关，则港股升势可延续至8月初。

近期3个月欧洲美元同业拆息开始上升，反映市场憧憬联储局加息将至，利率期货市场预测12月加息的机会达40%，返回英国脱欧公投前的水平。美滙指数近期也偏强，但没影响资金流入新兴市场的趋势。昨天台韩市场继续录得外资净买入，延续近期趋势。

欧洲股市升势持续，非必需消费股如汽车股等表现胜过大市，反映市场的风险胃纳不俗。当地银行业绩好坏参半，投资银行德意志第二季盈利大跌98%，如此大型的银行竟然只赚2000万欧罗，股东自然失望，业绩公布后股价下挫。

西班牙银行Santander则赚了12.8亿欧罗，按年跌近半，当中包括重组开支及为拯救其他银行的款项，合共5.95亿欧罗。该行八成半利润来自零售银行，较德银稳定，公司管理层表示新兴市场巴西及墨西哥表现不俗。Santander受惠于资金流向新兴市场，股价向上。或者渣打 及滙控 上季的业绩会有惊喜。

至于投行如德行则最好不要沾手，因为投行业务模式自金融海啸后基本上已玩完，今时今日监管严格，杠杆受限，根本无力养起那么多高薪的＂宾加＂，未来仍要继续忙于瘦身裁员。

日本周五开会议息前，首相安倍晋三昨天争先披露下周公布的财政刺激方案达28万亿日圆，消息出来后日圆下挫、日股大涨。不过，＂魔鬼＂通常在细节之中，过往日本讲的财政刺激方案一向都讲大了，多是口阔手紧，实际开支远低于公布之数。高盛向日本翻旧账，发现1990年至今，日本推出25次财政刺激方案，次次讲就天下无敌，做就有心无力。

例如2009年4月，日本政府宣布56.8万亿日圆的方案，可说是史上最强，但实际只投放了15.4万亿日圆。有学者曾研究，刺激方案与实际使钱有巨大出入，原因是使钱的多是地方政府，它们的预算税收要中央批，但预算开支则由自己决定，变成中央得个讲字。相信今次也不例外，除非安倍有计，中央送钱给地方使。

财政刺激方案虽然无法令日本经济起死回生，但对股市炒作则有短期冲喜作用。根据高盛统计，于2008年前，财政振兴方案对日股的影响多是buy on rumor, sell on news，正式公布前好走定货，但金融海啸后，日股投资者却倾向炒多阵，特别是之前已升定先，大家都会继续炒下去。过去4周，日本东证股价指数（Topix）已升了8%，会否延续升势？若跟往绩，相信仍可炒多几个星期。

日本的财政振兴计划可能会为欧美起一个头，就是货币政策需要财政政策配合才能挽救经济；否则，央行印出来的银纸无人用，只是得过桔。欧日的货币政策效果不彰，是时候财政亮剑了，有新招总好过用旧招，起码给市场一个希望。

日股好、日圆跌，港股不会太差吧。近日港股反覆寻顶，蓝筹轮流炒作，＂股王＂腾讯 还可升多远，对恒指十分关键。从过往的走势，腾讯出现20%至25%的回吐时，多是升至贴近券商的平均目标价，目前券商目标价为201元，距离腾讯目前股价约5%。所以，下月17日腾讯公布的第二季业绩十分重要，若能超乎预期，则目标价可以继续调高，股价自然还有水位上升。

论估值，腾讯今年预测市盈率达35倍，不算便宜，股价开始反映明年的盈利前景，若计2017年的市盈率，则回落至28倍，2018年则为22倍，这些估值不算离谱，除非业绩走样，否则腾讯的＂股王＂地位不易动摇。 （完）

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