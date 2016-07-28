《全球重要经济事件一览表》--7月28日-8月4日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月28日(四)

北京--中国保监会当地时间上午10时召开行业数据发布会。

北京--中国国新办公室当地时间上午10时召开新闻发布会，介绍遏制重特大生产安全事故等方面情况。

北京--中国国新办当地时间下午3时召开新闻发布会，介绍深化出租汽车行业改革和《关于深化改革推进出租汽车行业健康发展的指导意见》、《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》相关情况。

美国纽黑文--欧洲央行执委科尔在美国财政部组织的一个金融危机管理论坛上讲话(1800)。

东京--日本央行召开货币政策会议(至7月29日)。

曼谷--泰国财政部公布最新经济预估(0630)。

7月29日(五)

北京-二十国集团智库会议(T20)(至7月30日)。

剑桥--美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在太平洋养老金协会(PPI)2016年夏季圆桌会议上，参加主题为“美联储的工具箱还剩下什么？”的政策对话(1330)。

法兰克福--欧洲央行公布2016年银行业压力测试结果。

东京--日本央行宣布利率决定。

莫斯科--俄罗斯央行宣布利率决定(1030)。

北京--中国城市和小城镇改革发展中心、中国智慧城市发展联盟主办“2016中国智慧城市年度论坛”。

北京--中国国经中心第八十五期经济每月谈(0100)。

北京--中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果落实协调人会议。

7月31日(日)

雅加达--印尼央行和纽约联邦储备银行举行为期两天的国际研讨会(至8月1日)。发言者包括：印度央行总裁拉詹、瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)、新加坡金管局局长孟文能、IMF副总裁古泽满宏和纽约联储总裁杜德利等。

8月1日(一)

暂无重要经济事件预告。

8月2日(二)

北京--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。

都柏林--爱尔兰央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员连恩(Philip Lane)发表英国退欧公投后的首次讲话(1145)。

8月3日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。

东京--日本央行公布6月会议记录(2350)。

曼谷--泰国央行召开货币政策会议(0730)。

8月4日(四)

上海--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在货币金融机构官方论坛(OMFIF)活动上就“经济形势和货币政策影响”发表讲话(1015)。

法兰克福--欧洲央行发布经济月报(0800)。

伦敦--英国央行宣布利率决定并发布通胀报告(1100)。

横滨--日本央行副总裁岩田规久男向当地商界领袖发表演说。(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。

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