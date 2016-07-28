中国经济：国家信息化发展战略纲要发布，到2020年信息消费总额达6万亿

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透北京7月28日 - 中国日前发布国家信息化发展战略纲要，目标是到2020年，中国固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，信息消费总额达到6万亿元人民币，电子商务交易规模38万亿元；核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升。
新华社周三稍晚刊发该纲要全文并显示，到2025年，中国将实现固定宽带家庭普及率接近国际先进水平，建成国际领先的移动通信网络，实现宽带网络无缝覆盖；信息消费总额达到12万亿元，电子商务交易规模67万亿元。
“根本改变核心关键技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系，...互联网国际出口带宽达到48太比特/秒（Tbps），建成四大国际信息通道。”纲要称。
该纲要是对《2006-2020年国家信息化发展战略》的调整，将规范和指导未来10年中国国家信息化的发展。
中国已成为全球规模最大的电子信息产品制造基地。2015年，规模以上电子信息产业企业6.08万家，全年销售收入总规模15.4万亿元，同比增长10.4%；全年国内电子商务市场交易规模预计达到16.2万亿元。
截至2016年5月，中国固定宽带家庭普及率为55%；移动电话用户规模接近13亿，移动宽带用户普及率达62.6%，4G基站达到210万个。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1