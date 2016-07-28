中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，全球离岸人民币指数亦跌

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透北京7月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微跌0.04%至95.28；SDR篮子指数微跌至95.97，BIS篮子指数微跌至96.08 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.91%，BIS指数跌5.53% 。 CFETS篮子货 今日中间 CFETS篮子货币 币 价 较上日升贬点 数 人民币<CNY=P 6.6597 74 BOC> 欧元<EURCNY= 7.3705 -422 PBOC> 日圆<JPYCNY= 6.3396 189 PBOC> 港元<HKDCNY= 0.8586 9.2 PBOC> 英镑<GBPCNY= 8.7503 166 PBOC> 澳元<AUDCNY= 5.0011 77 PBOC> 新西兰元<NZD 4.7229 -161 CNY=PBOC> 新加坡元<SGD 4.9289 -167 CNY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY= 6.7586 -385 PBOC> 加元<CADCNY= 5.0704 -92 PBOC> 林吉特<CNYMY 0.6097 -8.3 R=PBOC> 卢布<CNYRUB= 9.9027 171 PBOC> 泰铢<CNYTHB= 5.238 -44 CFXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，北京时间09:30，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球 离岸人民币指数 报95.90，较上日下跌0.25%；RXY全球在岸人民币指数 报95. 62，较上日下滑0.42%；RXY参考离岸人民币指数 报95.95，较上日微降0.21%；RXY 参考在岸人民币指数 报95.67，较上日下降0.38%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1