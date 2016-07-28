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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 09:36 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，全球离岸人民币指数亦跌

路透北京7月28日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇
率指数周四较上日微跌0.04%至95.28；SDR篮子指数微跌至95.97，BIS篮子指数微跌至96.08
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.60%，SDR篮子指数跌2.91%，BIS指数跌5.53%
。
        
 CFETS篮子货   今日中间   CFETS篮子货币
 币            价         较上日升贬点
                          数
 人民币<CNY=P     6.6597             74
 BOC>                     
 欧元<EURCNY=     7.3705           -422
 PBOC>                    
 日圆<JPYCNY=     6.3396            189
 PBOC>                    
 港元<HKDCNY=     0.8586            9.2
 PBOC>                    
 英镑<GBPCNY=     8.7503            166
 PBOC>                    
 澳元<AUDCNY=     5.0011             77
 PBOC>                    
 新西兰元<NZD     4.7229           -161
 CNY=PBOC>                
 新加坡元<SGD     4.9289           -167
 CNY=PBOC>                
 瑞郎<CHFCNY=     6.7586           -385
 PBOC>                    
 加元<CADCNY=     5.0704            -92
 PBOC>                    
 林吉特<CNYMY     0.6097           -8.3
 R=PBOC>                  
 卢布<CNYRUB=     9.9027            171
 PBOC>                    
 泰铢<CNYTHB=      5.238            -44
 CFXS>                    
 
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，北京时间09:30，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球
离岸人民币指数 报95.90，较上日下跌0.25%；RXY全球在岸人民币指数 报95.
62，较上日下滑0.42%；RXY参考离岸人民币指数 报95.95，较上日微降0.21%；RXY
参考在岸人民币指数 报95.67，较上日下降0.38%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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