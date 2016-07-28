国际油市：油价小涨脱离四月以来低位，但供应过剩仍构成压力

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
“油价遭到沉重抛压，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存意外增加。原油库存增加170万桶(至5.211亿桶)，而市场预期为减少230万桶，而且美国石油产量也增长，”澳新银行周四称。
“油价走势依然疲弱，美国原油库存意外增长的影响可能在今日交易中持续，”该行补充说。
油市过去两年一直受供应过剩困扰，这拖累油价在2014年至2016年初下跌达70%，在此期间布兰特原油一度跌至逾10年低点27美元左右。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王兴亚/侯雪苹；审校 王丽鑫/李爽)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
(1月16日适逢马丁路德金纪念日假期，美国市场休市，路透仅提供当日汇率收盘报价表格 以供参考) 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0600 1.0641 -0.39 +0.83 1.0513 美元/日圆 114.18 114.51 -0.29 -2.30 116.87 欧元/日圆 121.02 121.83 -0.66 -1.72 123.14 美元/瑞郎 1.0122 1.0083 +0.39 -0.55 1.0178 英镑/美元 1.2043 1.2176 -1.09 -2.38 1.2336 美元/加元
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。