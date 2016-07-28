全球金市：金价持稳，之前美联储维持利率不变

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
金价对美国利率上升敏感。美国利率上升会提高持有不生息资产黄金的机会成本，同时还会提振美元。金价以美元计算。
美元指数本周稍早跌0.4%至96.589，最高曾升至3月以来最高水准97.569。
首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。安倍是在日本南部发表讲话时做出的这个声明，公布的时间早于预期，这让日本央行面临压力，不得不进一步宽松货币政策，以配合安倍的大笔支出计划。
上海证券报周三援引中国工信部一官员的预估报导，到2020年，中国每年的黄金消费量料为1,200吨。
全球最大黄金生产商Barrick Gold Corp 周三公布，第二季获利增加，并称计划出售西澳一矿山50%的权益以削减债务。
钯价本月以来已飙升17%，创近八年半以来最大月度升幅，追随其他贵金属在英国退欧公投后录得的涨幅，此外也受益于周期性资产需求上升。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译/审校 李爽/汪红英/王丽鑫)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1