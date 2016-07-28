全球金市：金价持稳，之前美联储维持利率不变

金价对美国利率上升敏感。美国利率上升会提高持有不生息资产黄金的机会成本，同时还会提振美元。金价以美元计算。

美元指数本周稍早跌0.4%至96.589，最高曾升至3月以来最高水准97.569。

首相安倍晋三周三表示，政府将编制总规模超过2,650亿美元的刺激计划，以刺激疲软的经济。安倍是在日本南部发表讲话时做出的这个声明，公布的时间早于预期，这让日本央行面临压力，不得不进一步宽松货币政策，以配合安倍的大笔支出计划。

上海证券报周三援引中国工信部一官员的预估报导，到2020年，中国每年的黄金消费量料为1,200吨。

全球最大黄金生产商Barrick Gold Corp 周三公布，第二季获利增加，并称计划出售西澳一矿山50%的权益以削减债务。

钯价本月以来已飙升17%，创近八年半以来最大月度升幅，追随其他贵金属在英国退欧公投后录得的涨幅，此外也受益于周期性资产需求上升。(完)

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