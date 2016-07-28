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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 09:50 BJT

金属期市：伦铜小幅上涨，因美联储会议后美元下跌

俄罗斯铝业巨头--俄铝 周四公布，上半年铝材销量较上年同期增加5%，主要归因于Boguchansky铝厂投产，但平均售价下滑24%。

路透综合23家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计与上月持平，刚好落在50这一荣枯线上，显示中国制造业保持温和扩张的态势。不过分析人士认为，随着房地产市场高位回落，制造业存在下行风险。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/白云)

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