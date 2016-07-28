台湾汇市：台币兑美元早盘升破32大关，国际美元走弱引外资及出口商抛汇

路透台北7月28日 - 台币兑美元 周四早盘走扬并升破32元大关。交易员指出，随国际际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值格局，台币在外资和出口商同步抛汇激励下，开盘即直接升破32.00整数大关。

他们表示，美国准备理事会(FED)周三决议维持利率不变，会后声明则略偏鹰派，但仍未能提振美元，受美元走弱激励，早盘亚币全面走强，特别是韩元更是进一步升破1美元兑1,130韩元大关，台币受韩元升值及外资汇入带动强劲升值。

〞早盘主要是外资和出口商在主导这个盘，他们进来丢美金，带动台币明显走升。〞一位大型银行交易员说。

他并称，美元走弱，早盘韩元强升，台币开盘即升破32元整数价位，〞美金买盘不够多啦，出口商和外资都在卖美元，因为外资有汇入款。〞

另一大型银行交易员表示，受美股收微跌影响，今天亚股普遍走跌，台股走势相对较强，早盘仅在平盘附近狭幅波动，台币后市走势观察重点在台股表现及外资汇入力道的强弱。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

本地时间10:31，韩元兑美元 报1,126.9，上日收在1,134.2；台股加权指数 小涨0.02%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增，显示远汇市场预期台币将进一步走升；目前一个月美元/台币远汇 报31.882/31.912，上日收在31.940。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•31.930-32.020。

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