台湾汇市：台币兑美元早盘升破32大关，国际美元走弱引外资及出口商抛汇

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透台北7月28日 - 台币兑美元 周四早盘走扬并升破32元大关。交易员指出，随国际际美元走弱，早盘韩元等亚币均呈升值格局，台币在外资和出口商同步抛汇激励下，开盘即直接升破32.00整数大关。
他们表示，美国准备理事会(FED)周三决议维持利率不变，会后声明则略偏鹰派，但仍未能提振美元，受美元走弱激励，早盘亚币全面走强，特别是韩元更是进一步升破1美元兑1,130韩元大关，台币受韩元升值及外资汇入带动强劲升值。
〞早盘主要是外资和出口商在主导这个盘，他们进来丢美金，带动台币明显走升。〞一位大型银行交易员说。
他并称，美元走弱，早盘韩元强升，台币开盘即升破32元整数价位，〞美金买盘不够多啦，出口商和外资都在卖美元，因为外资有汇入款。〞
另一大型银行交易员表示，受美股收微跌影响，今天亚股普遍走跌，台股走势相对较强，早盘仅在平盘附近狭幅波动，台币后市走势观察重点在台股表现及外资汇入力道的强弱。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。
本地时间10:31，韩元兑美元 报1,126.9，上日收在1,134.2；台股加权指数 小涨0.02%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显扩增，显示远汇市场预期台币将进一步走升；目前一个月美元/台币远汇 报31.882/31.912，上日收在31.940。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•31.930-32.020。
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--《焦点》美国大选风险可能促使美联储继续推迟升息 (完) (记者 罗两莎；审校 林高丽)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1