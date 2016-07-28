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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 10:16 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元回吐早盘多数涨幅，但仍守在0.7500之上

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* 美元全线疲软，大量美元兑加元卖单推动澳元兑美元升至0.7529

* 美元兑日圆重新站上105.00，暂时帮助支撑美元

* 美元兑加元反弹至1.3150，之前一度跌至1.3122

* 澳元兑美元仍守在0.7500之上，看来将区间盘整(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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