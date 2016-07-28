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货币新闻 | 2016年 7月 28日 星期四 10:29 BJT

芝加哥期市：大豆连涨三天触及六个交易日高位，因担心美国产区天气

小麦期货 涨0.6%,报每蒲式耳4.17-1/4美元，周三收盘近持平。
    
    对美国8月可能出现干旱天气的担忧支撑大豆价格。大豆作物未来一个月需要降雨才会
提高收成。
    
    美国农业部称，出口商向中国出售13.1万吨美国大豆。
    
    年度作物巡察的一个小分队周三报告，北达科他州中部及西北部地区春小麦收成前景低
于上年同期，但仍超过平均水准。
    
        以下是0149GMT报价：    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           417.25     2.50  +0.60%    +0.54%     441.29   41
    CBOT玉米           344.50     1.50  +0.44%    +1.47%     372.06   34
    CBOT大豆           992.25     6.25  +0.63%    +1.90%    1068.76   39
    CBOT稻米            $9.91    $0.08  +0.81%    -1.20%     $10.74   25
    美国原油           $42.09    $0.17  +0.41%    -1.93%     $46.23   28
    汇率 
    欧元/美元          $1.106   $0.000  +0.03%    +0.66%
    美元/澳元           0.751    0.002  +0.23%    +0.09%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 张若琪/李爽  审校 王丽鑫/杜明霞)

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