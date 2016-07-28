芝加哥期市：大豆连涨三天触及六个交易日高位，因担心美国产区天气

小麦期货 涨0.6%,报每蒲式耳4.17-1/4美元，周三收盘近持平。 对美国8月可能出现干旱天气的担忧支撑大豆价格。大豆作物未来一个月需要降雨才会 提高收成。 美国农业部称，出口商向中国出售13.1万吨美国大豆。 年度作物巡察的一个小分队周三报告，北达科他州中部及西北部地区春小麦收成前景低 于上年同期，但仍超过平均水准。 以下是0149GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 417.25 2.50 +0.60% +0.54% 441.29 41 CBOT玉米 344.50 1.50 +0.44% +1.47% 372.06 34 CBOT大豆 992.25 6.25 +0.63% +1.90% 1068.76 39 CBOT稻米 $9.91 $0.08 +0.81% -1.20% $10.74 25 美国原油 $42.09 $0.17 +0.41% -1.93% $46.23 28 汇率 欧元/美元 $1.106 $0.000 +0.03% +0.66% 美元/澳元 0.751 0.002 +0.23% +0.09% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/李爽 审校 王丽鑫/杜明霞)