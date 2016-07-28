企业并购：SABMiller研究百威英博最新收购出价，暂停双方业务整合

为平复众多投资者的抱怨，百威英博周二提高了出价。

根据金融时报旗下博客Alphaville周三发布的一份公司备忘录，百威英博此举引发SABMiller执行长Alan Clark叫停“整合规划工作流程”。

“即日起不应与百威英博进行接触，所有会议和通话都将暂停，等待进一步通知，”备忘录称，并指出此规定也适用于以此交易为前提而收购资产的酿酒商Molson Coors和朝日集团控股 ，以及所有顾问和咨询机构。

“这是又一条需要消化的重大新闻，我认为这会在公司内外部导致大量的猜测。不过，请继续关注，我会及时向大家沟通进展情况，”Clark并称。

SAB管理人士拒绝就此备忘录或暂停整合事宜置评。

Molson Coors及百威英博均拒绝置评。(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)