企业并购：SABMiller研究百威英博最新收购出价，暂停双方业务整合

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
为平复众多投资者的抱怨，百威英博周二提高了出价。
根据金融时报旗下博客Alphaville周三发布的一份公司备忘录，百威英博此举引发SABMiller执行长Alan Clark叫停“整合规划工作流程”。
“即日起不应与百威英博进行接触，所有会议和通话都将暂停，等待进一步通知，”备忘录称，并指出此规定也适用于以此交易为前提而收购资产的酿酒商Molson Coors和朝日集团控股 ，以及所有顾问和咨询机构。
“这是又一条需要消化的重大新闻，我认为这会在公司内外部导致大量的猜测。不过，请继续关注，我会及时向大家沟通进展情况，”Clark并称。
SAB管理人士拒绝就此备忘录或暂停整合事宜置评。
Molson Coors及百威英博均拒绝置评。(完) (编译 李爽/刘秀红；审校 蔡美珍/李婷仪)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --