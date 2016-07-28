台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微跌，因FED维持利率不变提振美债

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透台北7月28日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周四早盘微跌。交易员称，由于美联储(FED)利率决议一如预期按兵不动，美国指标10年公债殖利率上日从波段高点滑落，加上今日央行引导银行间隔拆利率开盘价微降0.2个基点，令105/4殖率利率早盘区间偏跌。
不过，他们也表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，换券压力造成10年券105/4殖利率逢低略见调节卖压。在下周30年新券标售结果出炉前，台债主流券殖利率料续为低档区间盘整格局。
〞中性看待FOMC(美国联邦公开市场委员会)会议结果，后续升息与否参杂美国总统选举变数。〞一位外商银行资深交易员说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。
另位大型券商交易员指出，美债殖利率在FOMC会前已先弹升，结果出炉符合预期后，美债殖利率略见拉回整理，或有利于台债区间偏多，至于10年新债的换券压力也因需求增温而自然去化，短线维持在低档区间盘整。
台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率则收在0.179%。此为央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波动幅度稍显扩大。
美国公债价格周三上涨，此前美国联储一如预期维持利率不变，没有暗示其将急于升息，尽管承认美国经济前景短期风险减弱。指标10年期公债 收益率报1.520%，较周二尾盘降4个基点。
本地时间10:33，105/4殖利率走跌0.5基点至0.6720%，成交53亿台币；五年公债105/8 殖利率跌0.78基点至0.5012%，成交27.5亿台币；台股加权指数 则上涨0.02%。
交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.49-0.51%。
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--《综述》美国6月耐久财订单数据弱于预期，直指企业支出疲弱 (完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1