台湾债市：指标10年公债殖利率早盘微跌，因FED维持利率不变提振美债

路透台北7月28日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周四早盘微跌。交易员称，由于美联储(FED)利率决议一如预期按兵不动，美国指标10年公债殖利率上日从波段高点滑落，加上今日央行引导银行间隔拆利率开盘价微降0.2个基点，令105/4殖率利率早盘区间偏跌。

不过，他们也表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，换券压力造成10年券105/4殖利率逢低略见调节卖压。在下周30年新券标售结果出炉前，台债主流券殖利率料续为低档区间盘整格局。

〞中性看待FOMC(美国联邦公开市场委员会)会议结果，后续升息与否参杂美国总统选举变数。〞一位外商银行资深交易员说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

另位大型券商交易员指出，美债殖利率在FOMC会前已先弹升，结果出炉符合预期后，美债殖利率略见拉回整理，或有利于台债区间偏多，至于10年新债的换券压力也因需求增温而自然去化，短线维持在低档区间盘整。

台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率则收在0.179%。此为央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波动幅度稍显扩大。

美国公债价格周三上涨，此前美国联储一如预期维持利率不变，没有暗示其将急于升息，尽管承认美国经济前景短期风险减弱。指标10年期公债 收益率报1.520%，较周二尾盘降4个基点。

本地时间10:33，105/4殖利率走跌0.5基点至0.6720%，成交53亿台币；五年公债105/8 殖利率跌0.78基点至0.5012%，成交27.5亿台币；台股加权指数 则上涨0.02%。

交易员预估，今日105/4、105/8殖利率主要交投区间料分别在0.66-0.68%、0.49-0.51%。

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