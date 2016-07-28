中国新债：国开行下周二将增发至多310亿元五期债，期限三至20年

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透上海7月28日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8月2日)招标 增发五期固息债，总额不超过310亿元人民币，期限包括三年、五年、七年、10年和20年。 上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%； 五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN160 207=CFXS增发债，票面利率3.24%。 10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票 面率依次为3.18%和3.80%。 具体发行条款如下： 2016年第八、六、七期、10期和五期增发债 -------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：70亿元；7年：60亿元； 10年：110亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/7/10/20年固息 招标时间 3/5/7年：8月2日9:30-10:30 10/20年： 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 8/4 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日 10年：4月5日；20年：1月25日 分销期 8/3-8/4 上市日 8/8 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% --------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1