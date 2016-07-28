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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 10:55 BJT

中国新债：国开行下周二将增发至多310亿元五期债，期限三至20年

路透上海7月28日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(8月2日)招标
增发五期固息债，总额不超过310亿元人民币，期限包括三年、五年、七年、10年和20年。
    
    上述五期债中，三年期为国开行今年第八期 增发债，票面利率2.72%；
五年期为今年第六期 增发债，票面利率2.96%；七年期为今年第七期CN160
207=CFXS增发债，票面利率3.24%。
    
    10年、20年期分别为今年第10期、五期 、 增发债，票
面率依次为3.18%和3.80%。
    
    具体发行条款如下： 
    
           2016年第八、六、七期、10期和五期增发债
    --------------------------------------------------------
    发行上限        3年：30亿元；5年：70亿元；7年：60亿元；
                   10年：110亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/5/7/10/20年固息  
    招标时间        3/5/7年：8月2日9:30-10:30
                    10/20年：       9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          8/4
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；7年：2月25日
                    10年：4月5日；20年：1月25日
    分销期          8/3-8/4
    上市日          8/8
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5/7年0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    --------------------------------------------------------(完)
                              
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 (发稿 吴芳；审校 曾祥进)

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