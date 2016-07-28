香港已公布经济指标--2016/7/28

时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年5月 零售销售值 -8.4 -7.5 -0.1 2016年5月 零售销售量 -9.0 -7.7 +4.7 2016年6月 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.6 +3.1 2016年6月 甲类消费物价指数(CPI +2.5 +2.7 +4.4 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年4月-6月% 16年3月-5月% 15年4月-6月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年6月 贸易赤字/盈余 -45.6 -26.2 -45.8 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 雷美珍; 审校 乔艳红)