港股业绩：恒隆地产中期基本纯利升近三成，受住宅销售增加带动

路透香港7月28日 - 主力在中国发展商业房地产的恒隆地产 周四公布，上半年基本纯利按年增长29%，因期内出售在香港的住宅货尾单位，带动物业销售大增；至于物业租赁的营业溢利则受人民币贬值拖累，按年下跌1%。

截至6月底止半年，撇除投资物业重估后，恒隆地产的基本纯利为31.67亿港元；计入投资物业重估收益后，期内净利同比增长为3%，至29.35亿港元。

期内，恒隆地产出售了226个＂浪澄湾＂住宅单位及最后两个＂君逸山＂住宅单位，令物业销售收入及营业溢利分别增长223%及147%至24.04亿港元及13.89亿港元。

于6月底，公司已落成并可供销售的住宅物业的账面总值为31.44亿港元。这些物业包括跑马地蓝塘道23-39号的18间半独立式大宅、446个浪澄湾单位及两个君临天下复式单位。这些单位将于市况合适时推售。

在物业租赁方面，上半年恒隆地产租金收入按年微升1%至39.07亿港元。虽然香港旅游零售业陷于低潮，但受惠资产优化工程及租户组合重整，公司在港的物业组合的租金收入仍录得7%按年增长。内地的投资物业租金收入则减少4%，倘撇除年上半年人民币同比贬值6%的影响，则内地的租金收入增长2%。物业租赁的整体营业溢利下降1%至29.31亿港元。

内地物业组合占恒隆地产整体物业租赁租金收入及营业溢利的比率分别为52%及45%。

公布业绩前，恒隆地产早盘收高2.63%，报17.16港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)