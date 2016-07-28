台湾货币市场：隔拆利率因央行引导下滑，临近月底资金仍松

* 央行引导隔拆利率走低，月底偏宽松

* RP市况该紧而未紧，利率持稳未变

记者 董永年

路透台北7月28日 - 台湾银行间隔拆利率周四下滑。资金调度人士表示，因央行引导隔拆利率开在0.176%，较昨日下滑0.2基点，此外，临近月底资金没有偏紧感觉，拆入相当容易。

他们指出，外资持续汇入、现金股利入帐再加上综所税退税等宽松因素齐聚，让这个月底相当好过。连票券商都不是太急于取得跨月资金，宁愿留些缺口拿隔拆，以节省资金成本。

〞只要大行库有钱就安心了，不怕他明天紧。〞一大型票券商主管说。

一银行资金调度人员则称，这个月底资金料偏宽松，短率难有上调空间，现在最重要的是赶快消化滥头寸，因为月底积数是累三天。

财政部国库署表示，约325亿台币的综所税退款税今日拨到银行、周五即拨到纳税人帐户。

台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率则收在0.179%。此为台湾央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点。

本地时间14:17 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.950 32.068 台湾加权股价指数<.TWII 9,076.64 9,063.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.176% 0.179% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.176-0.230% 0.178-0.230%

--一周拆款利率区间 0.178-0.310% 0.178-0.310%

--两周拆款利率区间 0.250-0.310% 0.178-0.315%

**短票利率持稳**

短票方面，票券商交易员表示，虽然进入月底，但短票利率仍持稳未上调，有的银行可接受40-60天期、落点在第三季底前的短票利率，下调0.5基点至0.305%。

〞接近月底利率没动，银行去化资金不易。〞一位大型票券商交易员说。

据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.303%，区间在0.28-0.36%，成交量为95.28亿台币；前日加权平均利率为0.302%，区间则落在0.30-0.35%，成交量为53.22亿台币。

今日央行定存单到期金额为3,169亿台币，发行金额待稍晚公布。周五央行定存单到期金额为1,568.5亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为489.36亿台币，累计超额准备9,407亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆1,686亿台币。

**RP资金不紧**

债券附买回(RP)市场方面，交易员均指出，月底倒数第二天通常是资金最紧的时刻，但这次投信虽也有回钱，但并非普便性走钱，且银行端宽松，因此利率没有变化。

一证券商交易员表示，今日由于投信提解，资金有点小缺，但找别家投信调钱则没问题，银行也有新钱可以供应，感觉并没有过于紧俏。

〞这次不似先前夸张。〞一位大型票券商交易员说。

今天有加拿大丰业银行1.5亿美元债、Bank of Montrea l2.62亿美元债以及东方汇理银行26.75亿人民币债交割；而周五将有加拿大国家银行蒙特利尔分行发行的30年债券交割，金额为4.32亿美元。

今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率落在0.28-0.30%，与上日水准一致；与银行承作的公债RP利率主要成交在0.30%，上日亦同。而短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36%。