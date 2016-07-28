台湾股市：盘中下跌，台积电微涨

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透台北7月28日 - 台湾股市周四盘中下跌，追随亚洲其他一些股市跌势，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济作出正面评估，推升风险偏好。
中国股市沪综指 跌0.5%，日本股市日经指数 跌0.7%。
但亚股微升，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.2%，此前一度升至2015年8月以来最高水平。
美联储周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱。
0302GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%至9,059.19点，上日收于9,063.39点。
周四盘初在窄幅区间交投。
电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 涨0.3%。
交投最为活跃的个股中，台积电 小涨0.3%。
友达光电 涨2%。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1