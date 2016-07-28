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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 11:49 BJT

台湾股市：盘中下跌，台积电微涨

路透台北7月28日 - 台湾股市周四盘中下跌，追随亚洲其他一些股市跌势，尽管美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济作出正面评估，推升风险偏好。

中国股市沪综指 跌0.5%，日本股市日经指数 跌0.7%。

但亚股微升，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.2%，此前一度升至2015年8月以来最高水平。

美联储周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱。

0302GMT，台湾加权股价指数 跌0.1%至9,059.19点，上日收于9,063.39点。

周四盘初在窄幅区间交投。

电子类指数 跌0.1%，金融保险类指数 涨0.3%。

交投最为活跃的个股中，台积电 小涨0.3%。

友达光电 涨2%。(完)

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