中国汇市：人民币早盘缩量上涨，美联储如预期蛰伏市场反应平淡

* 人民币早盘缩量走升

* 中间价亦调升

* 美联储如期不升息市场反应平淡

* 掉期曲线被打压交投不活跃

路透北京7月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走升，中间价亦小幅抬高。交易员称，美联储不加息符合市场预期，对汇市影响不大。今日客盘需求不大，而自营盘交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。

他们并指出，大行在即期市场和掉期市场的维稳力度都不小，自营盘的交投并不活跃。尽管客盘仍是净购汇，但银行在指导之下设定售汇额度上限，一定程度上遏制了客盘购汇量。

“今天可能大家需求少，这个地方自营没有在做，也不知道该怎么做。”一股份行交易员称，“现在的预期管理做的很好，汇价涨一涨跌一跌，不会单向波动，防止老百姓形成一致性预期。”

亦有外资行交易员表示，美联储议息会议维持利率不变符合市场预期，影响不大。估计年内美联储最多再加息一次，不加也有可能。

美联储周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。

北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.662元,上日收报6.6697元，夜盘终报6.67元。今日人民币兑美元中间价 报6.6597元，上日中间价为6.6671元。人民币兑美元即期成交额 为78.8亿美元，上日半日为130.11亿美元。

全球汇市方面，美元周四回落，日圆上扬，因市场愈发预计日本央行不会在本周祭出投资者期望的刺激举措。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8085元, 上日尾盘为6.8113元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6675元, 上一交易日尾盘报6.6722元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6617；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。