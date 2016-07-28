中国汇市：人民币早盘缩量上涨，美联储如预期蛰伏市场反应平淡

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
* 人民币早盘缩量走升
* 中间价亦调升
* 美联储如期不升息市场反应平淡
* 掉期曲线被打压交投不活跃
路透北京7月28日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走升，中间价亦小幅抬高。交易员称，美联储不加息符合市场预期，对汇市影响不大。今日客盘需求不大，而自营盘交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。
他们并指出，大行在即期市场和掉期市场的维稳力度都不小，自营盘的交投并不活跃。尽管客盘仍是净购汇，但银行在指导之下设定售汇额度上限，一定程度上遏制了客盘购汇量。
“今天可能大家需求少，这个地方自营没有在做，也不知道该怎么做。”一股份行交易员称，“现在的预期管理做的很好，汇价涨一涨跌一跌，不会单向波动，防止老百姓形成一致性预期。”
亦有外资行交易员表示，美联储议息会议维持利率不变符合市场预期，影响不大。估计年内美联储最多再加息一次，不加也有可能。
美联储周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。
国际货币基金组织（IMF）周三晚发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。
北京时间11:50，人民币兑美元 即期报6.662元,上日收报6.6697元，夜盘终报6.67元。今日人民币兑美元中间价 报6.6597元，上日中间价为6.6671元。人民币兑美元即期成交额 为78.8亿美元，上日半日为130.11亿美元。
全球汇市方面，美元周四回落，日圆上扬，因市场愈发预计日本央行不会在本周祭出投资者期望的刺激举措。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8085元, 上日尾盘为6.8113元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6675元, 上一交易日尾盘报6.6722元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6617；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 吴云凌)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1