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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 17:42 BJT

台湾汇市：台币兑美元收盘突破32元创近一年新高，受美元弱及外资汇入激励

* 台币连三日收升，创近一年新高
    * 美元弱及外资汇入，台币收盘升破32元
    * 市场关注日本央行利率决议及外资动向
    * 明日台币区间料在31.850-32.000

    路透台北7月28日 - 台币兑美元 周四收升并创近一新年高。汇银人士指出，受
国际美元走弱及外资大举汇入激励，午后台币升幅明显扩增，终场正式升破32元大关；短线
观察重点在外资动向及明天日本央行利率决议。
    
    资深汇银人士表示，今天外资在台股续呈买超，且累计过去15个交易日已买超逾1,652
亿台币，创今年以来买超新高纪录，显示台股颇受外资青睐。
       
    〞外资还是进来很多啊，今天亚币都很强，整体来说，就是美元独弱啦。〞他说。
    
    他们指出，近来外资在台股连番买超，台币在美元走弱及外资汇入两股力量拉抬下，今
天收盘升破32元大关，惟随台币走扬，进口商逢低纷纷买入美元，削弱台币升值力道。
    
    一大型银行交易员说，台股指数在攻上9,000点以后，外资还是持续汇入且大胆挺进台
股，〞今天亚股都跌，但台股还是收小涨，可见外资有多么青睐台股啊，这波台股指数有机
会往9,200-9,300点迈进，台币上看31.800。〞
    
    他们并称，这波美元不会只弱一天，且从今天韩元强升观察，若外资持续汇入，台币有
望续升，但短线应该不致升破31.800；而如果升破此价位，表示外资持续汇入，台股有望再
攻高。
    
    大型外资保管行交易员说，今天外资确有汇入款，但主要还是美元明显走弱，尤其是午
后美元对亚币〞整个掉下来〞而且〞掉的更深〞，台币跟着亚币走高，市场聚焦明天日本央
行会议，若开会结果符合市场预期，日圆有望进一步走升，台、韩等亚币将再攻高。
       
    多数新兴亚币周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)未提供强烈信号暗示近期
升息后，美元下跌；日本央行政策决议前夕市场态度审慎。 
    
    台湾股市周四连三日收涨，再创逾一年新高；加权股价指数 收涨0.15%，至9,07
6.64点。 
    
    台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超96.10亿台币，连15个交易日 买
超共计1,652.49亿台币；上交易日买超110.89亿台币。 
    
    今日台币收在31.955，创近一年新高，此前收盘新高为2015年8月10日的31.760。交易
员预估，明日台币区间在31.850-32.000间。              
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅
度较上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.818/31.888，上
日收在31.940。
     
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     31.955     32.068   31.940-31.994   31.992     6.23    7.85
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     31.953     32.067   31.940-31.993   31.990     3.70    3.14
 司                                                                      
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.080/-0.060              -0.060/-0.050
 美元/台币六个月期        -0.230/-0.195              -0.180/-0.155
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价     

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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