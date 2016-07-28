台湾汇市：台币兑美元收盘突破32元创近一年新高，受美元弱及外资汇入激励

* 台币连三日收升，创近一年新高 * 美元弱及外资汇入，台币收盘升破32元 * 市场关注日本央行利率决议及外资动向 * 明日台币区间料在31.850-32.000 路透台北7月28日 - 台币兑美元 周四收升并创近一新年高。汇银人士指出，受 国际美元走弱及外资大举汇入激励，午后台币升幅明显扩增，终场正式升破32元大关；短线 观察重点在外资动向及明天日本央行利率决议。 资深汇银人士表示，今天外资在台股续呈买超，且累计过去15个交易日已买超逾1,652 亿台币，创今年以来买超新高纪录，显示台股颇受外资青睐。 〞外资还是进来很多啊，今天亚币都很强，整体来说，就是美元独弱啦。〞他说。 他们指出，近来外资在台股连番买超，台币在美元走弱及外资汇入两股力量拉抬下，今 天收盘升破32元大关，惟随台币走扬，进口商逢低纷纷买入美元，削弱台币升值力道。 一大型银行交易员说，台股指数在攻上9,000点以后，外资还是持续汇入且大胆挺进台 股，〞今天亚股都跌，但台股还是收小涨，可见外资有多么青睐台股啊，这波台股指数有机 会往9,200-9,300点迈进，台币上看31.800。〞 他们并称，这波美元不会只弱一天，且从今天韩元强升观察，若外资持续汇入，台币有 望续升，但短线应该不致升破31.800；而如果升破此价位，表示外资持续汇入，台股有望再 攻高。 大型外资保管行交易员说，今天外资确有汇入款，但主要还是美元明显走弱，尤其是午 后美元对亚币〞整个掉下来〞而且〞掉的更深〞，台币跟着亚币走高，市场聚焦明天日本央 行会议，若开会结果符合市场预期，日圆有望进一步走升，台、韩等亚币将再攻高。 多数新兴亚币周四上涨，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)未提供强烈信号暗示近期 升息后，美元下跌；日本央行政策决议前夕市场态度审慎。 台湾股市周四连三日收涨，再创逾一年新高；加权股价指数 收涨0.15%，至9,07 6.64点。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超96.10亿台币，连15个交易日 买 超共计1,652.49亿台币；上交易日买超110.89亿台币。 今日台币收在31.955，创近一年新高，此前收盘新高为2015年8月10日的31.760。交易 员预估，明日台币区间在31.850-32.000间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅 度较上日尾盘进一步扩增；目前一个月美元/台币远汇 报31.818/31.888，上 日收在31.940。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 31.955 32.068 31.940-31.994 31.992 6.23 7.85 司 元太外汇经纪公 31.953 32.067 31.940-31.993 31.990 3.70 3.14 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.060/-0.050 美元/台币六个月期 -0.230/-0.195 -0.180/-0.155 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)