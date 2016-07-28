澳新汇市：澳元和新西兰元小幅上扬，此前美联储维持利率不变

澳洲第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，衡量基础通胀的关键指标也维持在1.5%，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

但由于预计其他多数主要央行将在未来数月进一步放松政策，澳洲债券收益率(殖利率)仍将具有吸引力，这限制澳元跌势。

“虽然我们预计会降息，但这并非目前卖出澳元的明确信号，”澳新银行在研究报告中称。

“澳元要继续持续下跌，我们就需要看到澳洲央行释出隔夜拆款利率将被调降至1.5%下方的信号。鉴于目前的经济表现，加上澳洲央行将1%视为区间低端，所以这种可能性面临的障碍很大。”

新西兰元兑美元 连跌两个交易日后周四反弹，午后盘初交易中涨0.4%至0.7106。

“新西兰元依然受到良好买盘支撑，尽管美联储对美国经济做出乐观评估，”澳新银行资深利率策略师David Croy说。

Croy称，虽然市场普遍预期新西兰央行在8月11日会议上会将利率调降至纪录低位区间，但市场走势已经全部反映了该预期。(完)