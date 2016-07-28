澳新汇市：澳元和新西兰元小幅上扬，此前美联储维持利率不变

****主要国家经济指标预测--1月17日****
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
澳洲第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，衡量基础通胀的关键指标也维持在1.5%，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。
但由于预计其他多数主要央行将在未来数月进一步放松政策，澳洲债券收益率(殖利率)仍将具有吸引力，这限制澳元跌势。
“虽然我们预计会降息，但这并非目前卖出澳元的明确信号，”澳新银行在研究报告中称。
“澳元要继续持续下跌，我们就需要看到澳洲央行释出隔夜拆款利率将被调降至1.5%下方的信号。鉴于目前的经济表现，加上澳洲央行将1%视为区间低端，所以这种可能性面临的障碍很大。”
新西兰元兑美元 连跌两个交易日后周四反弹，午后盘初交易中涨0.4%至0.7106。
“新西兰元依然受到良好买盘支撑，尽管美联储对美国经济做出乐观评估，”澳新银行资深利率策略师David Croy说。
Croy称，虽然市场普遍预期新西兰央行在8月11日会议上会将利率调降至纪录低位区间，但市场走势已经全部反映了该预期。(完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 0745 法国预算收支(亿欧元)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1