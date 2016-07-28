港股业绩：电能实业中期净利增长7.4%，英镑跌令英国业务利润减少4%

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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路透香港7月28日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周四公布，今年上半年净利按年增长7.4%，惟英国业务受英镑汇率下调影响，利润减少4%。
该公司于联交所的声明显示，2016年1-6月净利34.76亿港元，上年同期32.37亿港元；期内每股盈利1.63港元，上年同期1.52港元。董事会建议派发中期股息每股0.7港元。
电能实业主席霍建宁称，由于各个市场的通胀和国内生产总值等宏观经济指标表现稳定，集团期内录得良好营运业绩；英国作为集团最大市场于期内贡献溢利22.34亿港元，低于去年同期的23.34亿港元，主要由于英镑汇率下调。
“上半年来自英国之溢利贡献以英镑计算上升2%，但以港币计算则下降4%。”他说。
他并称，由于集团在英国的投资多为能源相关基建和受规管业务，所以不论英国脱欧与否，相信不会对集团基础业务有任何实质影响，只是当财务结果由英镑转化为港币时，会因不稳定汇率影响总收益。
以净利计，英国业务的占比为64%，是电能实业最大盈利来源；而澳洲与港灯 的占比分别为16%及11%，中国内地占4%。
霍建宁重申，纵使全球各地经济前景不明朗，但集团保持稳健现金水平，从而能够灵活掌握任何合适发展机会。
“集团目前在数个潜在大型投资项目进展良好。”他说。
电能实业董事局此前决定不派发特别中期股息，以保留财务能力应付收购。于6月末，该公司之净现金水平为568.82亿港元，去年末则为587.44亿港元。
该股周四早盘收跌0.33%，报75.05港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 乔艳红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完