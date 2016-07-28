《路透晚报》--7月28日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：宏观调控重在打好组合拳，给出切合实际统筹方案--人民日报

人民日报发表评论员文章称，中国宏观调控与改革重在组合政策，引导发展预期。组合政策指向“三去一降一补”的交叉任务，强调供给侧与需求侧协调配合；同时，组合政策不只针对内部，还将覆盖全面深化改革的一系列动作，关键要给出切合市场实际的统筹方案。

--中国外汇：上半年人民币虽有所贬值但大致符合中国经济基本面--IMF

国际货币基金组织（IMF）发布《2016外部风险报告》称，今年上半年人民币有所贬值，但人民币币值大致符合中国的经济基本面。新华社援引该报告称，随着中国经济逐步降低对外部需求的依赖，国内消费需求进一步增长，中国贸易顺差在中期内将逐步降低，同时由于出国旅游的增长，服务贸易的逆差将进一步增加。

--中国政策：国务院发文改革出租车行业，网约车合法化

中国国务院发文改革出租汽车行业，提出规范发展网约车和私人小客车合乘，给予网约车合法地位；并表示，新增出租汽车经营权一律实行期限制，不得再实行无期限制。

--中国经济：对小微企业不得随意抽贷断贷，拓宽直接融资渠道--国务院

中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议称，合理设定小微企业流动资金贷款期限，不得随意抽贷、压贷、断贷，并鼓励金融机构创新大额存单、可转换票据、集合债券等产品，拓宽直接融资渠道。

--中国经济：下一步抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案--发改委

中国国家发改委表示，当前企业投资项目核准及相关部门审批事项仍有进一步取消下放的空间，下一步将继续修订《政府核准的投资项目目录》，抓紧研究出台中央预算内投资审批制度改革方案。

--中国经济：发改委批复同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元

中国国家发展改革委员会日前批复称，同意建设南京长江第五大桥，总投资约59.68亿元人民币，旨在推动长江经济带发展，完善国家干线公路和长江下游地区过江通道布局。

--中国经济：国家信息化发展战略纲要发布，到2020年信息消费总额达6万亿

中国日前发布国家信息化发展战略纲要，目标是到2020年，中国固定宽带家庭普及率达到中等发达国家水平，信息消费总额达到6万亿元人民币，电子商务交易规模38万亿元；核心关键技术部分领域达到国际先进水平，信息产业国际竞争力大幅提升。

--中国经济：二季度中经产业景气指数微升，为连续三年回落后首转升

新华社报导，受资源价格回升带动，最新产业景气监测指数在连续三年下降后首度小幅上升，显现工业结构调整与优化效果，二季度消费品行业运行态势基本平稳，装备类行业发展稳中有升，钢铁行业景气指数明显回升。

--中俄关系：两国海军9月在南海举行联合军演，演习不针对第三方--中国国防部

中国国防部称，中俄两国海军将于9月在南海相关海空域举行代号为“海上联合-2016”的联合军事演习；演习不针对第三方。

--路透调查：台湾第二季经济料成长0.56%，扭转连三季下滑走势

路透调查显示，台湾今年第二季经济成长率概估值料为成长0.56%，扭转连续三季下 滑格局。因出口衰退减缓以及民间投资增加。

--中国农业：耕地质量调查办法将于8月实施，相关信息每五年发布一次

中国农业部表示，耕地质量调查监测与评价办法将自８月１日开始实施，主要提出了耕地质量调查、监测、评价与信息发布等制度。其中，耕地质量调查包括耕地质量普查、专项调查与应急调查。

【金融】

--中国金融：银监会拟出台理财监管新规，分类监管、严控投向防风险

中国加强对银行理财业务的监管，防范影子银行规模庞大的风险。据两位了解情况的消息人士称，银监会近日下发征求意见稿指出，对商业银行理财业务进行分类管理，分为基础类理财业务和综合类理财业务；商业银行不得发行分级理财产品；并拟建立理财产品风险准备金管理制度。

--中国金融：12家股份行成立商业银行网络金融联盟，便利跨行开设Ⅱ类账户

中国12家股份制银行召开发布会，宣布发起设立商业银行网络金融联盟，称将根据新的账户管理办法要求，实现银行间账户互认，更加合规便捷地为客户开立电子账户；未来将实现联盟行间信息、产品、资金、风控等资源共享。

--中国保险：上半年经营效益大降但较一季度改善，下半年要防范利差损风险

受利率下行叠加股市低迷影响，中国保险业上半年利润和资金运用收益同比均大降，但较一季度有所改善。中国保监会官员周四指出，下半年保险业经济效益还会持续受到资本市场投资收益低的影响，并要防范利差损带来的风险。

--中国保险：众安保险全面对接蚂蚁金服分期支付，以低门槛吸引年青用户

中国首家网络保险公司--众安保险宣布，其将全面对接蚂蚁金融服务集团旗下蚂蚁花呗分期支付功能，以较低的保费门槛吸引年青用户，扩大其保险用户群体。

--香港金融：美国经济和国际金融环境颇大不确定性，需小心风险--金管局

香港金融管理局（HKMA）称，美国经济和国际金融环境存在颇大不确定性，需小心风险。金管局发言人表示，留意到美国联邦公开市场委员会指出近期美国经济持续温和增长和就业市场有进一步改善，但美国利率往后上升的时机和步伐仍要视乎经济数据和国际金融环境而定。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行800亿元七天逆回购，单日净投放500亿元

业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将进行800亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日将净投放500亿元。

--中国债市动态：现券和期货均窄幅波动，理财新规实施尚远影响暂不大

中国银行间债市现券和国债期货早盘继续窄幅整理。尽管监管层发布理财新规，但因距执行日尚远，且中间可能存在变数，因此暂时几无影响；另外，美联储维持利率不变，亦未为市场指出新的方向。

--中国货币市场：资金面平稳回购利率下行，融出恢复如常缓解供需压力

中国银行间市场资金面平稳，随着央行公开市场连续净投放，近日大行融出水平恢复如常，货币市场供需压力明显缓解，回购利率也从周初的高位回落，市场对跨月流动性预期较乐观。

--中国信用债：四川煤炭产业集团延期兑付了10亿短融本息，此前已违约

中国四川省煤炭产业集团公告，已于周三(27日)向登记托管机构全额划付此前违约的15川煤炭CP001本息和违约金，意味着该事件终以乐观结局收场。

--新债招标：进出口行五年增发债收益率2.9502%，10年3.1559%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标增发的五及10年固息债中标收益率分别为2.9502%和3.1559%，两期债对应投标倍数为3.93倍和6.64倍。

--《交易视点》理财监管可能大幅趋严，利好中国债市需求--国泰君安

中国国泰君安证券研究所最新日报认为，若媒体报导的理财业务新规最终落实，可能会对市场产生较大的影响，债市作为仅剩的拥有“相对价值”的资产类别，在需求端将得到越来越多的支撑。

--《交易视点》理财新规意在去杠杆，流动性冲击债市料先跌后涨--兴业证券

对中国监管层出台的理财监管新规，兴业证券固收研究最新报告称，此次政策意图是去金融杠杆。若严格执行，无风险利率最终会趋于下行，但首先带来资产端的流动性冲击也不可避免。所以债市可能会经历先跌后涨的过程，市场的不确定性会明显上升。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量上涨，美联储如预期蛰伏市场反应平淡

人民币兑美元即期早盘走升，中间价亦小幅抬高。交易员称，美联储不加息符合市场预期，对汇市影响不大。今日客盘需求不大，而自营盘交投兴趣寥寥，半日成交明显缩量。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线维持低位，大行压制下交投不活跃

中国境内美元/人民币掉期曲线小降，延续近期以来的低位走势。交易员称，由于大行一直在掉期市场做buy/sell，美元掉期曲线承压下降，而机构惮于干预亦不敢接盘，导致掉期长端近期一直处于低位。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均微跌，全球离岸人民币指数亦跌

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.04%至95.28；SDR篮子指数微跌至95.97，BIS篮子指数微跌至96.08。

--投行观点：人民币入篮SDR 10月生效，境外对人民币资产需求将增--中金

中国大型投行--中金公司报告称，人民币加入SDR(特别提款权)篮子将于10月正式生效，SDR使用者需根据新篮子及时调整其资产负债情况，而一些储备管理机构参照SDR篮子进行资产配置，所以入篮会促进储备资产向人民币再配置；不过入篮后人民币汇率不会出现大幅调整。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升，中小盘题材股走势仍弱令大盘反弹乏力

中国股市沪综指微收升。分析师指出，昨日大跌后今日股指惯性低开，盘中绩优股和题材股走势差异加大，估值水平偏高的中小盘题材股重心下移令大盘反弹乏力；后市大盘将维持箱体震荡，波动区间继续收敛，3,000点仍是短期沪指价值中枢位置。

--路透专访：中国美的今年B2B业务可达300亿元，人民币下行助益收入--董事长

把创新做为企业发展新动力的民营家电企业--美的集团，正在向B2B、通用机器人等业务新方向拓展。集团董事长方洪波近日透露，除了美的家电业务外，其B2B的规模今年有望达至300亿人民币左右，主要包括摩托车、中央大型空调等领域。

--中国个股：万达院线2.8亿美元收购电影媒体网站时光网，延伸产业链

继扩建电影院线和收购影视公司后，中国最大的电影院线公司--万达院线公告称，以2.8亿美元收购国内电影媒体及电子商务网站--时光网，其电影产业链得到进一步延伸。

--企业并购：复星医药拟以14亿美元收购印度制药商Gland Pharma--消息

据一位了解情况的消息人士透露，上海复星医药已同意以大约14亿美元收购获印度制药商Gland Pharma，成为今年印度最大的境内收购案。该消息人士称，Gland Pharma创始人以及美国私募股权公司KKR共计持有该制药商约96%的股权，他们会将所持有的几乎全部股权售予复星医药。

--企业并购：中国复星国际收购巴西基金公司谈判进入深入阶段--消息

一位熟悉情况的消息人士周三称，复星国际0656.HK收购巴西基金公司Rio Bravo Investimentos Ltda的谈判进入深入阶段。如果达成交易，将是复星国际在巴西的首个投资。

--香港个股：德普科技否认沽空机构夸大账目指控，股价暴挫市值蒸发86%

遭沽空机构--格劳克斯研究（Glaucus）发表报告指夸大业绩及项目收购价的德普科技，虽然在周四午后迅即发出公告澄清，但仍遭洗仓，午盘股价急挫，最多暴泻逾91%，收市跌幅虽略收窄，但市值单日蒸发86%或128亿港元。

--港股业绩：恒隆地产中期基本纯利升近三成，受住宅销售增加带动

主力在中国发展商业房地产的恒隆地产公布，上半年基本纯利按年增长29%，因期内出售在香港的住宅货尾单位，带动物业销售大增；至于物业租赁的营业溢利则受人民币贬值拖累，按年下跌1%。

--中国行业：未来五年视频游戏行业收入年均增长7.4%高于全球--罗兵咸永道