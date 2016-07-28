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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 13:25 BJT

新兴汇市：美联储会后美元疲软助亚币走升；下个焦点为日央行会议

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.80    105.41   +0.58  +14.79    120.30
    坡元            1.3499    1.3528   +0.21   +5.01    1.4175
    台币          31.961    32.068   +0.33   +3.46    33.066
    韩元           1124.20   1134.20   +0.89   +4.51   1174.95
    泰铢             34.90     34.97   +0.20   +3.21     36.02
    菲律宾披索       47.07     47.18   +0.24   -0.35     46.90
    印尼卢比      13110.00  13135.00   +0.19   +5.15  13785.00
    印度卢比       67.03     67.14   +0.16   -1.31     66.15
    马币            4.0470    4.0735   +0.65   +6.00    4.2900
    人民币          6.6610    6.6700   +0.14   -2.54    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/汪红英/王兴亚；审校 于春红)

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