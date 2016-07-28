《国际主要央行公开市场操作一览》--7月28日

路透上海7月28日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储7月维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，震撼金融市场；央行货币政策委员会以五票赞成四票反对的些微差距，决议对金融机构存放于央行的部份准备金活期帐户余额实施0.1%的负利率。日本央行6月16日宣布维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，不过对消费者通胀的看法略微弱于4月，称消费者物价指数(CPI)较上年同期变动可能略低于零，或暂时在零水平附近。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/27 隔夜逆回购 -676.87 0.25%(固定利率)

7/26 隔夜逆回购 -697.99 0.25%(固定利率)

7/25 隔夜逆回购 -491.32 0.25%(固定利率)

7/22 三天逆回购 -448.97 0.25%(固定利率)

7/21 隔夜逆回购 -705.17 0.25%(固定利率)

永久操作：

7/26 买入MBS 12.70 --

7/26 买入MBS 6.13 --

7/25 买入MBS 25.20 --

7/22 买入MBS 12.70 --

7/21 买入MBS 24.96 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/27 91天期反向交易 70.10 0%(固定利率)

7/27 七天期反向交易 8.00亿美元 0.88%(固定利率)

7/26 七天期反向交易 495.928 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充满不确定性，布满风险暗礁。

--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼表示，ECB将在第四季提供其量化宽松计划未来路径的讯号，这显示9月的会议时不太可能会做出决定。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 302,350

上周三 296,740

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当期变化 +5,610

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，必要时将会进一步放松政策，以达到2%的通胀目标，并重申致力于继续实施当前的刺激政策，直到物价稳定在目标水平。

--黑田东彦在接受采访时排除“直升机撒钱”作为货币刺激措施，其言论导致日圆飙升。央行发言人随即称，黑田东彦的言论只是重申其一贯立场。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,958.5亿台币定存单，较当日到期定期存单金额3,931.5亿台币，发行余额增27亿。

--台湾央行周二发行2,758.5亿台币定存单，较当日到期定期存单金额2,723.5亿台币，发行余额增35亿。

--台湾央行周一发行2,454亿台币定存单，较当日到期定期存单金额2,423亿台币，发行余额增31亿。 (完)