国际油市：油价小涨脱离4月以来低位，但供应过剩仍令市场承压

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
“油价遭到沉重抛压，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存意外增加。原油库存增加170万桶(至5.211亿桶)，而市场预期为减少230万桶，而且美国石油产量也增长，”澳新银行周四称。
“油价走势依然疲弱，美国原油库存意外增长的影响可能在今日交易中持续，”该行补充说。
油市过去两年一直受供应过剩困扰，这拖累油价在2014年至2016年初下跌达70%，在此期间布兰特原油一度跌至逾10年低点27美元左右。
财富管理公司Sun Global Investments的执行长Mihir Kapadia称，对全球供应过剩的担忧以及全球主要市场需求减弱仍令油价承压。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/汪红英；审校 王洋)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --