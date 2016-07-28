国际油市：油价小涨脱离4月以来低位，但供应过剩仍令市场承压

“油价遭到沉重抛压，因美国能源资料协会(EIA)数据显示，上周原油库存意外增加。原油库存增加170万桶(至5.211亿桶)，而市场预期为减少230万桶，而且美国石油产量也增长，”澳新银行周四称。

“油价走势依然疲弱，美国原油库存意外增长的影响可能在今日交易中持续，”该行补充说。

油市过去两年一直受供应过剩困扰，这拖累油价在2014年至2016年初下跌达70%，在此期间布兰特原油一度跌至逾10年低点27美元左右。

财富管理公司Sun Global Investments的执行长Mihir Kapadia称，对全球供应过剩的担忧以及全球主要市场需求减弱仍令油价承压。(完)

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