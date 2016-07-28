欧股业绩：法国巴黎银行第二季获利勉强增长，因零售银行获利骤减

法国巴黎银行表示，4-6月的表现使该行有望实现其2014-2016年的获利能力目标。

法巴4-6月净利增长0.2%至25.6亿欧元(28.3亿美元)，这是包含出售Visa欧洲持股等特殊项目在内。

扣除特殊项目，该行净利下降4.8%至21.9亿欧元。

路透调查的分析师原平均预估净利下降1.4%至25.2亿欧元。

法巴今年稍早展开计划，削减成本并剥离企业及机构银行(CIB)业务的低收益资产，同时再投资于占用较少资本的活动，以设法使股东权益报酬率(ROE)在2016年后还能保持10%的水准。

该行表示，截至6月30日已出售或证券化60亿欧元风险加权资产，其目标为到2019年达到200亿欧元。