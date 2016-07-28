欧股业绩：瑞士信贷第二季惊喜录得净利，对组织重组战略是一大提振

“我们对2016下半年的前景持谨慎态度，因为对地缘政治和宏观经济方面的极度担忧造成了不确定性，几周前英国脱欧公投的结果又加剧了这种不确定性，”谭天忠在声明中说道。

瑞信全球市场部的税前收入意外达到1.54亿瑞郎，提振了瑞信业绩。全球市场部是瑞信的两个投资银行部门之一，近几个月遭遇严重损失。

第二季末，瑞信普通股权一级资本占风险加权资产的11.8%，在其2016年的目标范围11-12%内。

这或将有助于缓解一些关于与同行相比瑞信资本不足的担忧。瑞信也计划明年将部分瑞士业务上市，以筹资20-40亿瑞郎。

瑞信的三个私人银行业务部门第二季新资金净流入共113亿瑞郎。(完)