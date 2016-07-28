香港个股：德普科技遭沽空机构指夸大账目股价大挫一成，公司否认指控

路透香港7月28日 - 沽空机构--格劳克斯研究（Glaucus）周四发表报告，指德普科技 夸大其业绩及项目收购价，认为其估值应为零，股份更应停牌，以保障投资者及债权人。

受报告不利指控影响，德普科技股价最多曾下挫近10.6%。公司午后在联交所发出公告，强烈否认该报告内针对公司之指控，并认为该报告所载资料并不全面，所选及呈列之资料均有偏颇并产生严重误导。

＂诚如Glaucus在该报告内承认，Glaucus为卖空者，而该报告内之观点偏向卖空，故彼等将从本公司股价下跌中获利。因此，董事会建议本公司股东及有意投资者审慎使用该报告之资料。＂德普科技称。

格劳克斯研究的报告称，德普科技从事产销LED照明产品、物业分租服务，以及近期收购的一支法国足球队，这些业务互不关连。报告从中国国家工商行政管理总局（SAIC）上的资料所得，显示德普科技大量地夸大其报表上的盈利水平，以及夸大其收购项目的代价。

报告称，于2014及2015年，德普科技报称旗下上海富朝物业管理有限公司累计净利达6,090万元人民币，成为公司最赚钱的业务板块及最有价值的资产。该公司声称上海富朝2011-15年间的净利累计达1.9亿元，于2015年末净资产净值总额为7.33亿元。

不过，报告指出，在工商行政管理总局呈报的财务报表显示，上海富朝在2011-15年间累计净利及净资产净值均较公司在2015年申报的少99%。

德普科技于2013年11月宣布以4.5亿港元收购上海富朝的50%股权，但格劳克斯研究报告指，根据工商行政管理总局的资料，德普科技收购上海富朝的代价仅450万元人民币，较公司报称的少99%。

此外，德普科技在2011年共收购了五间从事LED业务的公司，涉及总代价7.81亿元，而每个收购项目均提供了12个月的盈利保证。报告称，德普报称该五个项目首年的盈利贡献共9,800万元，然而，据工商行政管理总局资料，其中四间公司的实际盈利比报称的低一倍。

格劳克斯研究称，相信德普科技明显欺诈，其估值应为零，且股份应暂停交易，以免未来投资者蒙受损失，望为公司股东及债权人稍微挽回权益。（完）

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