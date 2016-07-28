《汇市简讯》欧洲盘初：美联储决议后，美元走势持续承压

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
0553GMT
* 美元/日圆跌0.59%，澳元/美元涨0.44%，新西兰元/美元升0.35%，美元/加元跌0.4%
* 英镑/美元跌0.32%，美元/人民币跌0.12%，美元/韩元跌0.89%，美元/马币跌0.58%
* 日股日经指数跌1.08%，中国沪综指跌0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.27%，美国原油涨0.26%，美国10年期公债收益率1.5078%
* 日本经济财政大臣敦促日本央行配合政府出台货币刺激举措
* 奥巴马描绘美国乐观前景，力挺希拉里
(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。