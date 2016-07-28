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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储决议后，美元走势持续承压

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* 美元/日圆跌0.59%，澳元/美元涨0.44%，新西兰元/美元升0.35%，美元/加元跌0.4%

* 英镑/美元跌0.32%，美元/人民币跌0.12%，美元/韩元跌0.89%，美元/马币跌0.58%

* 日股日经指数跌1.08%，中国沪综指跌0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.27%，美国原油涨0.26%，美国10年期公债收益率1.5078%

* 日本经济财政大臣敦促日本央行配合政府出台货币刺激举措

* 奥巴马描绘美国乐观前景，力挺希拉里

(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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