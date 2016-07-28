更正 - 欧股业绩：法国家乐福上半年营业利润增长5.3%，第二季营收增长放缓

(更正：因英文原文有误，最后一段息税前利润(EBIT)更正为“24.7亿欧元”，非“24.9亿”，成长幅度相应更正为1%)

路透7月28日 - 全球第二大零售企业--家乐福(Carrefour) 公布，今年上半年基本营业利润增长5.3%，第二季营收增长放缓，体现其核心法国市场面临挑战而且在中国市场录得亏损。

家乐福在声明中称，在欧洲其他地区，该集团的情形持续好转，巴西业务则维持强劲。

该公司致力于在全球范围内实现复苏，采用的方法集中在减价和削减成本，进军小型便利店市场，同时革新其核心的传统大卖场网络。家乐福73%的营收来自欧洲市场。

在法国，家乐福受到恶劣天气和工人罢工等一系列问题的冲击，这打压了其法国大卖场的营收，同时对亏损的Dia折扣店的整合，亦损及获利能力。

家乐福称，以固定汇率计算，上半年经常性营业利润增长5.3%至7.06亿欧元(7.81亿美元)，优于汤森路透调查分析师平均预计的6.85亿欧元。

该公司财务长Pierre-Jean Sivignon称，市场预期今年息税前利润(EBIT)约为24.7亿欧元，较去年的24.5亿欧元增长1%，目前看这个预期是“合理的”。但他指出，动荡的外汇市场会对结果产生影响。(完)