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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:17 BJT

日本债市：短期公债收益率上扬，两年债标售结果疲软增添不安情绪

当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.350%     +2.0   -0.370%
    五年期公债        -0.355%     +2.5   -0.380%
    10年期公债       -0.275%     +2.5   -0.300%
    20年期公债        0.145%     -1.0    0.155%
    30年期公债        0.250%     -1.5    0.265%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         153.80    -0.20    154.00
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     


 (编译 蔡美珍/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞/张若琪)

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