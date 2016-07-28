台湾股市：三连涨续创逾一年新高，摩台指高档结算后续观望日本央行决议

路透台北7月28日 - 台湾股市周四连三日收涨，再创逾一年新高。分析师表示，随着美联储一如预期按兵不动的变数厘清，加以外资进场拉抬大型权值股台积电 续探新高，带动摩台指今日维持在高档结算，后续观望明天日本央行利率决议。

台湾加权股价指数 收涨0.15%，至9,076.64点；此前收盘高点为2015年7月7日的9,250.16点；今日成交初值 为871.9亿台币，上交易日修正后为964.41亿。

〞资金热潮未消退之前，台股仍有可能维持惊惊涨格局。〞统一全天候基金经理人朱文燕说。

她也称，英国公投决议脱欧后，全球资金重新配置，加上市场普遍预期FED在美国总统大选前升息的机率不高，热钱追逐较高收益资产的兴致不减，亚洲国家基本面前景佳，价值面亦合理，令所有亚股皆获得净流入，外资尤对台股特别青睐，成大盘上涨的主要推手。

至周三外资已连14个交易日买超共计1,556.40亿台币，至于台指期则是小幅减码净多单至6.5万口。

此外，兆丰投顾一不愿具名分析师指出，受惠于台积电强势上涨带动，摩台指今日维持在高档结算，不过部分苹果概念股未能延续上日涨势，反而稍见拉回压抑大盘续扬力道，后续留意日本央行利率决议，若续宽松，台股波段行情尚未结束。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。

分析师预估，明日台股指数主要区间料在8,960-9,100点间。