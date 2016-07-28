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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:22 BJT

韩股业绩：LG电子第二季获利较上年同期增长逾一倍至两年高点

路透首尔7月28日 - 韩国LG电子 周四公布，第二季营业利润较上年同期增长逾一倍，升至两年高点，因旗下家用电器和电视业务获利强劲。

LG电子在呈送给监管机构的文件中称，4-6月当季获利为5,850亿韩元(5.2062亿美元)，符合其本月稍早的获利预估。第二季营收增长0.6%，至14万亿韩元。(完)

(编译 于春红; 审校 汪红英)

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