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市场报道 | 2016年 7月 28日 星期四 14:41 BJT

日股业绩：野村控股4-6月净利同比降32%，拟斥4.3亿美元回购股票

路透东京7月28日 - 日本最大券商--野村控股 公布财年第一季获利下降32%，因在全球市场不确定性和负利率的打压下，投资人宁愿紧握存款，而不是押在股票和债券等资产。

野村周四公布4-6月净利从上年同期的687亿日圆降至468.3亿日圆(4.47亿美元)。

这是继野村上个财年第四季录得2011年以来首次季度亏损 ，宣布海外业务大幅裁员以来，首次公布财报。长久以来海外业务均给该行获利拖后腿。

野村还宣布计划斥资450亿日圆(4.3亿美元)回购最多达2.6%自家股票。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)

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