日股业绩：野村控股4-6月净利同比降32%，拟斥4.3亿美元回购股票

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透东京7月28日 - 日本最大券商--野村控股 公布财年第一季获利下降32%，因在全球市场不确定性和负利率的打压下，投资人宁愿紧握存款，而不是押在股票和债券等资产。
野村周四公布4-6月净利从上年同期的687亿日圆降至468.3亿日圆(4.47亿美元)。
这是继野村上个财年第四季录得2011年以来首次季度亏损 ，宣布海外业务大幅裁员以来，首次公布财报。长久以来海外业务均给该行获利拖后腿。
野村还宣布计划斥资450亿日圆(4.3亿美元)回购最多达2.6%自家股票。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --