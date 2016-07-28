欧股业绩：达能婴儿食品及乳品带动上半年获利超预期，全年目标不变

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
路透巴黎7月28日 - 法国食品集团达能(Danone) 周四公布上半年营业利润增幅较预期强劲，受成本管控及核心乳品部门销售改善之助。
达能为全球最大酸奶(优格)生产商。达能表示尽管一些市场情况较为波动，特别是中国、巴西及俄罗斯，公司仍维持全年获利及营收预估不变。
上半年营业利润为14.78亿欧元(16.4亿美元)，高于公司所得出的分析师平均预估值14.27亿欧元。
第二季可比销售成长4.1%，高于分析师预估的成长3.7%，反映亚洲市场婴儿食品业务强劲，及欧洲乳品需求增强。
但达能的脉动(Mizone)饮料在中国市场持续去库存，打压了饮用水部门表现。
达能重申2016年全年营业利润率上升0.5-0.6个百分点、可比销售增幅3-5%的目标。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。