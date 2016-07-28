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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:33 BJT

欧股业绩：达能婴儿食品及乳品带动上半年获利超预期，全年目标不变

路透巴黎7月28日 - 法国食品集团达能(Danone) 周四公布上半年营业利润增幅较预期强劲，受成本管控及核心乳品部门销售改善之助。

达能为全球最大酸奶(优格)生产商。达能表示尽管一些市场情况较为波动，特别是中国、巴西及俄罗斯，公司仍维持全年获利及营收预估不变。

上半年营业利润为14.78亿欧元(16.4亿美元)，高于公司所得出的分析师平均预估值14.27亿欧元。

第二季可比销售成长4.1%，高于分析师预估的成长3.7%，反映亚洲市场婴儿食品业务强劲，及欧洲乳品需求增强。

但达能的脉动(Mizone)饮料在中国市场持续去库存，打压了饮用水部门表现。

达能重申2016年全年营业利润率上升0.5-0.6个百分点、可比销售增幅3-5%的目标。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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