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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:24 BJT

日本股市：央行会议结果出炉前收跌1.1%，日圆走坚打压市场人气

路透东京7月28日 - 日本股市日经指数周四下跌，在日圆走坚之后市场稍事喘息，与此同时大多数投资者保持谨慎，观望周五结束的日本央行政策会议将会有何结果。

日经指数 收跌1.1%至16,476.84点。

东证股价指数 下跌1.1%，报1,307.00点，JPX-日经400指数 也收跌1.1%，报11,753.36点。(完)

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