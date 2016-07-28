欧股业绩：壳牌季度获利下降逾70%，受油气价格疲弱冲击

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透伦敦7月28日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周四公布，季度获利下降逾70%，远低于分析师预估，因油气价格疲弱进一步打压其营收。
壳牌第二季供应的当期成本为10亿美元，分析师预估为22亿美元，上年同期为38亿美元。该公司将当期供应成本定义为净利。
“油价下跌持续对各业务构成重大挑战，尤其是对上游(业务)”，该公司执行长Ben van Beurden称。
壳牌第二季油气产量较上年同期增长28%，主要受益于BG资产的贡献；今年初壳牌以540亿美元收购了BG。(完)
(编译 于春红; 审校 孙国玉)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --