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货币新闻 | 2016年 7月 28日 星期四 14:41 BJT

欧股业绩：壳牌季度获利下降逾70%，受油气价格疲弱冲击

路透伦敦7月28日 - 皇家荷兰/壳牌石油集团 周四公布，季度获利下降逾70%，远低于分析师预估，因油气价格疲弱进一步打压其营收。

壳牌第二季供应的当期成本为10亿美元，分析师预估为22亿美元，上年同期为38亿美元。该公司将当期供应成本定义为净利。

“油价下跌持续对各业务构成重大挑战，尤其是对上游(业务)”，该公司执行长Ben van Beurden称。

壳牌第二季油气产量较上年同期增长28%，主要受益于BG资产的贡献；今年初壳牌以540亿美元收购了BG。(完)

(编译 于春红; 审校 孙国玉)

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