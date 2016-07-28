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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 14:44 BJT

澳洲股市：收高，受矿业股涨势及降息臆测推升

路透墨尔本7月28日 - 澳洲股市周四收盘上涨0.3%，仅略低于近一年高位，受矿业股涨势及下周可能降息的臆测推升。

S&P/ASX 200指数 上涨16.9点，收报5,556.60点。周三曾触及5,564.60，为2015年8月7日以来高位。(完)

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