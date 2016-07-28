更新版 1-韩股业绩：LG电子第二季获利创下两年高点，但手机业务仍构成拖累

该公司曾在4月预计，受G5销售提振，第二季移动业务获利将大幅反弹。该款手机可以让用户通过可拆卸模块更新摄像头等功能，因而获得评论家的正面反馈。

但分析师说，最初的制造问题挫杀了G5原本的锐气，导致销量令人失望。

LG电子称，第三季业务仍将困难，不过业绩表现可能会因新产品的推出而好转。