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亚洲 | 2016年 7月 28日 星期四 15:15 BJT

台湾债市：10年公债殖利率连两日微收跌，量缩观望日本央行利率决议

* 10年公债殖利率连两日微收跌
    * 量缩盘整观望日本央行利率决议
    * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69%

    路透台北7月28日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连两日微收跌。交
易员称，由于美联储(FED)利率决议一如预期按兵不动，美国指标10年公债殖利率上日拉回
整理，加上今日央行引导隔拆利率开盘价微降，令台债殖利率区间偏跌，惟交投清淡，量缩
观望日本央行利率决议。
    
    不过，他们也表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，换券压力造成10年券105/4
殖利率逢低略见调节卖压。在下周30年新券标售结果出炉前，台债主流券殖利率料续为低档
区间盘整格局。
    
    〞FED又没变，利率这么低还能低到哪去，大家都先观望。〞一位外商银行台债交易员
说。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期
风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。 
     
    另位大型券商交易员指出，美债殖利率在FOMC会前已先弹升，结果出炉符合预期后，美
债殖利率略见回档，或有利于台债区间偏多，至于10年新债的换券压力也因需求增温而自然
去化，短线维持在低档区间盘整。
    
    台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率
则收在0.179%。此为央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波动幅度稍显扩
大。 
   
    美国公债价格周三上涨，此前美国联储如预期维持利率不变，没有暗示其将急于升息，
尽管承认美国经济前景短期风险减弱。指标10年期公债 收益率报1.520%，较周
二尾盘降4个基点。 
    
    此外，台湾股市周四连三日收涨，再创逾一年新高。分析师表示，随着美联储一如预期
按兵不动的变数厘清，加以外资进场拉抬大型权值股台积电 续探新高，带动摩台
指今日维持在高档结算，后续观望明天日本央行利率决议。 
   
    交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5
2%。
    
      收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
  年    期别                     (基点)                              (亿台币)
  期                                                                 
   5   105/8                      -0.33     0.5057%  0.5035-0.5100%      39.5
  10   105/4                      -0.35     0.6735%  0.6635-0.6750%      68.5
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  30    105/10                      没有成交
  20     105/9                       1.1080%
  10     105/4                       0.6735%
   5     105/8                       0.5057%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)

 (记者 詹静宜；审校 乔艳红)

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