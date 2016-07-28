台湾债市：10年公债殖利率连两日微收跌，量缩观望日本央行利率决议

* 10年公债殖利率连两日微收跌 * 量缩盘整观望日本央行利率决议 * 明日105/4殖利率暂看在0.66-0.69% 路透台北7月28日 - 台湾10年期公债105/4 周四殖利率连两日微收跌。交 易员称，由于美联储(FED)利率决议一如预期按兵不动，美国指标10年公债殖利率上日拉回 整理，加上今日央行引导隔拆利率开盘价微降，令台债殖利率区间偏跌，惟交投清淡，量缩 观望日本央行利率决议。 不过，他们也表示，10年新券将于8月中旬展开发行前交易，换券压力造成10年券105/4 殖利率逢低略见调节卖压。在下周30年新券标售结果出炉前，台债主流券殖利率料续为低档 区间盘整格局。 〞FED又没变，利率这么低还能低到哪去，大家都先观望。〞一位外商银行台债交易员 说。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但表示美国经济前景面临的短期 风险减弱，为年内重启收紧货币政策的进程打下伏笔。 另位大型券商交易员指出，美债殖利率在FOMC会前已先弹升，结果出炉符合预期后，美 债殖利率略见回档，或有利于台债区间偏多，至于10年新债的换券压力也因需求增温而自然 去化，短线维持在低档区间盘整。 台湾银行间隔夜拆款利率 周四开在0.176%；上交易日开在0.178%、加权平均利率 则收在0.179%。此为央行第二度引导银行间隔拆利率调整幅度达0.2基点，波动幅度稍显扩 大。 美国公债价格周三上涨，此前美国联储如预期维持利率不变，没有暗示其将急于升息， 尽管承认美国经济前景短期风险减弱。指标10年期公债 收益率报1.520%，较周 二尾盘降4个基点。 此外，台湾股市周四连三日收涨，再创逾一年新高。分析师表示，随着美联储一如预期 按兵不动的变数厘清，加以外资进场拉抬大型权值股台积电 续探新高，带动摩台 指今日维持在高档结算，后续观望明天日本央行利率决议。 交易员预估，明日105/4期、105/8期公债殖利率主要交投区间在0.66-0.69%、0.50-0.5 2%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.33 0.5057% 0.5035-0.5100% 39.5 10 105/4 -0.35 0.6735% 0.6635-0.6750% 68.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 1.1080% 10 105/4 0.6735% 5 105/8 0.5057% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 乔艳红)