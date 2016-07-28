中国新债：四川省下周四发行600亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透北京7月28日 - 中国四川省财政厅周四公告，将于下周四(8月4日)招标发行总额60 0亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债300亿元，专项债300亿元，期限均含三、五 、七、10年。 上述一般和专项债均全部为置换债券，中债资信评估对上述地方债的评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 三年 90 8月4日14:00-14:40 8月5日 五年 90 七年 90 10年 30 小计 300 专项债券 三年 90 8月4日15:00-15:40 8月5日 五年 90 七年 90 10年 30 小计 300 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮20%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)