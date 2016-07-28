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债券 | 2016年 7月 28日 星期四 15:17 BJT

《汇市简讯》英镑/美元虽见轧空，但预料仍将表现落后

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* 英镑/美元出现轧空行情，呼应美元整体走势

* 但英镑交叉汇率空头预期走势将会对他们有利

* 利差并未有变化。英国/美国两年期利差为60个基点。

* 英镑/美元在美联储会议后大涨，有逐渐做空的好理由

* 8月第一周公布采购经理人指数(PMI)及英国央行会议之前，英镑可能表现落后 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)

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