《汇市简讯》英镑/美元虽见轧空，但预料仍将表现落后

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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* 英镑/美元出现轧空行情，呼应美元整体走势
* 但英镑交叉汇率空头预期走势将会对他们有利
* 利差并未有变化。英国/美国两年期利差为60个基点。
* 英镑/美元在美联储会议后大涨，有逐渐做空的好理由
* 8月第一周公布采购经理人指数(PMI)及英国央行会议之前，英镑可能表现落后 (完)
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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 艾茂林)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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