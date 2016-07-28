中国新债：北京下周四发行273.4亿元一般地方债，期限七年和10年

路透北京7月28日 - 中国北京市财政局周四公告，将于下周四(8月4日)招标发行总额273.3503亿元人民币的一般地方债，含七年和10年两个期限。

上述一般债为北京市今年第二批，其中置换债券6.6733亿元，新增债券266.677亿元。中债资信评估对该地方债的评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期

一般债券 七年 138.191 8月4日10:00-10:40 8月5日

10年 135.1593

小计 273.3503

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

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