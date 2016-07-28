版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 28日 星期四 15:25 BJT

欧股业绩：大众汽车核心品牌上半年获利下降，受丑闻打击且销售下滑

路透柏林7月28日 - 欧洲最大汽车生产商大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 周四公布，核心的大众品牌上半年获利下降，受柴油车排放丑闻及交付量下降影响。

该公司称，大众品牌营业利润从上年同期的14亿欧元暴跌逾三分之一，至9亿欧元(9.98亿美元)。大众品牌占到集团销售总额的一半以上。

该公司上周公布，上半年获利增长7%至75亿欧元，其中扣除了与柴油排放丑闻相关的22亿欧元一次性成本。 (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐