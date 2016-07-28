欧股业绩：大众汽车核心品牌上半年获利下降，受丑闻打击且销售下滑

更正-《全球汇市》英镑下跌至三个月低位，受“英国硬退欧”忧虑打击
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
路透柏林7月28日 - 欧洲最大汽车生产商大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN) 周四公布，核心的大众品牌上半年获利下降，受柴油车排放丑闻及交付量下降影响。
该公司称，大众品牌营业利润从上年同期的14亿欧元暴跌逾三分之一，至9亿欧元(9.98亿美元)。大众品牌占到集团销售总额的一半以上。
该公司上周公布，上半年获利增长7%至75亿欧元，其中扣除了与柴油排放丑闻相关的22亿欧元一次性成本。 (完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透伦敦1月17日 - 若不计入去年10月“闪崩”期间的表现，英镑周一跌至32年来最低水准，因担忧英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)可能在周二表示，英国将会“硬性”退出欧盟，和欧盟单一市场。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --