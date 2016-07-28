重温稿-路透调查：台湾第二季经济料成长0.56%，扭转连三季下滑走势

* 公布数据：台湾第二季GDP概估值 * 公布时间：周五(29日)上午8:30 * 调查家数：16家 * 调查中值：较上年同期成长0.56% 路透台北7月28日 - 路透调查显示，台湾今年第二季经济成长率概估值料为成长0.56%，扭转连续三季下 滑格局。因出口衰退减缓以及民间投资增加。 主计总处5月曾预估第二季经济成长0.48%。台湾6月出口金额较上年同期减2.1%，虽为连续第17个月衰退 ，但幅度已减缓。 金融机构对台湾第二季经济成长率的预估如下： 金融机构 预估第二季经济成长率(%) -------------------------------------------------- 澳新银行 +0.54 法巴 +0.70 巴克莱银行 +0.70 中信银 +0.20 群益证券 +0.70 星展银行 +0.90 富兰克林投顾 -0.30 荷兰银行 +0.70 日盛证券 +0.22 兆丰证券 +0.30 穆迪 -0.70 永丰金 +0.58 法兴银行 +1.00 台新证券 +0.70 元富证券 +0.46 元大投顾 +0.10 -------------------------------------- 中 值 +0.56(完) (采访 李可柔; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)