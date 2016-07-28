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亚洲 | 2016年 7月 29日 星期五 07:30 BJT

重温稿-路透调查：台湾第二季经济料成长0.56%，扭转连三季下滑走势

* 公布数据：台湾第二季GDP概估值
    * 公布时间：周五(29日)上午8:30
    * 调查家数：16家
    * 调查中值：较上年同期成长0.56%

    路透台北7月28日 - 路透调查显示，台湾今年第二季经济成长率概估值料为成长0.56%，扭转连续三季下
滑格局。因出口衰退减缓以及民间投资增加。
 
    主计总处5月曾预估第二季经济成长0.48%。台湾6月出口金额较上年同期减2.1%，虽为连续第17个月衰退
，但幅度已减缓。 
 
    
    金融机构对台湾第二季经济成长率的预估如下：

    金融机构          预估第二季经济成长率(%)       
    --------------------------------------------------
    澳新银行                +0.54
    法巴                    +0.70
    巴克莱银行              +0.70
    中信银                  +0.20
    群益证券                +0.70
    星展银行                +0.90
    富兰克林投顾            -0.30
    荷兰银行                +0.70
    日盛证券                +0.22
    兆丰证券                +0.30
    穆迪                    -0.70
    永丰金                  +0.58
    法兴银行                +1.00
    台新证券                +0.70
    元富证券                +0.46
    元大投顾                +0.10
    --------------------------------------
    中   值                 +0.56(完)

 (采访 李可柔; 撰写 董永年; 审校 杨淑祯)

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