表格：外资在韩国股市买超1,965亿韩元，连续第16个交易日买超

路透首尔7月28日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超1,9 65亿韩元，为连续第16个交易日买超，期间累计买超规模为3.78万亿(兆)韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超) ： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月28日 196.5 -79.0 -111.3 ^7月27日 243.8 -103.5 -137.9 7月26日 194.2 16.8 -173.3 7月25日 193.4 -107.7 -81.0 7月22日 72.1 42.3 -120.1 7月21日 44.0 -82.3 33.4 7月20日 179.5 -221.4 32.0 7月19日 314.9 -425.5 117.8 7月18日 231.7 -213.9 -2.2 7月15日 490.9 -306.6 -188.2 7月14日 368.4 -228.1 -136.7 7月13日 581.0 -380.3 -187.4 7月12日 193.0 -48.4 -194.2 7月11日 268.3 83.2 -390.4 7月 8日 41.3 -289.8 204.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 3,797.1 -3,049.1 -1,047.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 7,498.7 -4,220.2 -4,536.0 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)