日本个股：索尼称将部分电池业务出售给村田制作所

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
路透东京7月28日 - 电子业巨头索尼 周四称，已同意将部分电池业务出售给村田制作所 。索尼正在应对智能手机需求放缓的问题。
索尼此前调高了下一财年游戏部门营收目标，寄望于新的虚拟实境(VR)头戴装置，还计划重新进入其在十年前退出的机器人行业。
索尼在联合声明中称，协议包括出售旗下索尼能源设备公司的电池业务。索尼能源设备生产用于智能手机、平板电脑及数码相机的锂离子电池，以及锂离子充电电池。
根据协议，索尼将保留连接USB的零售品牌电池业务、硷性电池和其它产品。
索尼称此次出售业务可能令其蒙受一定损失，但损失部分不会体现在将于周五公布的业绩展望上。该公司称计划在2017年3月左右完成这一交易。(完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。