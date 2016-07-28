日本个股：索尼称将部分电池业务出售给村田制作所

路透东京7月28日 - 电子业巨头索尼 周四称，已同意将部分电池业务出售给村田制作所 。索尼正在应对智能手机需求放缓的问题。

索尼此前调高了下一财年游戏部门营收目标，寄望于新的虚拟实境(VR)头戴装置，还计划重新进入其在十年前退出的机器人行业。

索尼在联合声明中称，协议包括出售旗下索尼能源设备公司的电池业务。索尼能源设备生产用于智能手机、平板电脑及数码相机的锂离子电池，以及锂离子充电电池。

根据协议，索尼将保留连接USB的零售品牌电池业务、硷性电池和其它产品。

索尼称此次出售业务可能令其蒙受一定损失，但损失部分不会体现在将于周五公布的业绩展望上。该公司称计划在2017年3月左右完成这一交易。(完)