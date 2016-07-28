全球金市：现货金保持住隔夜升幅，之前美联储维持利率不变

美国期金 涨1.1%至每盎司1,341.40美元。

Geojit BNP Paribas研究主管V Hareesh说，金价可能升破本月稍早触及的逾两年高位，并可能测试1,400美元。

“只有美联储加息才会造成金价下跌。除此之外，金价都将继续上涨，”他补充说。

金价对美国利率上升敏感。美国利率上升会提高持有不生息资产黄金的机会成本，同时还会提振美元。金价以美元计算。

路透技术分析师王涛说，据波浪形态和费波纳奇回档位分析，现货金可能在每盎司1,346美元阻力附近结束当前的反弹走势。

其他贵金属方面，钯金 涨至每盎司708美元的盘中高点，为10月以来最佳。

铂金(白金) 周四一度触及14个月高点，上扬1.7%至1,151.80美元。

现货银 升0.3%至20.40美元。(完)

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