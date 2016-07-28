全球金市：现货金保持住隔夜升幅，之前美联储维持利率不变

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
美国期金 涨1.1%至每盎司1,341.40美元。
Geojit BNP Paribas研究主管V Hareesh说，金价可能升破本月稍早触及的逾两年高位，并可能测试1,400美元。
“只有美联储加息才会造成金价下跌。除此之外，金价都将继续上涨，”他补充说。
金价对美国利率上升敏感。美国利率上升会提高持有不生息资产黄金的机会成本，同时还会提振美元。金价以美元计算。
路透技术分析师王涛说，据波浪形态和费波纳奇回档位分析，现货金可能在每盎司1,346美元阻力附近结束当前的反弹走势。
其他贵金属方面，钯金 涨至每盎司708美元的盘中高点，为10月以来最佳。
铂金(白金) 周四一度触及14个月高点，上扬1.7%至1,151.80美元。
现货银 升0.3%至20.40美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 王洋/艾茂林; 审校 孙茉莉/张明钧)
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月16日当周 1月17日(二) 0030 澳洲新车销量(较前月) 12月 -- -0.6% 0030 澳洲房屋融资 11月 +0.9% -0.8% 投资性房屋融资 -- +0.7% 1月18日(三) 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 0000 澳洲消费者信心指数(较前月) 1
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。